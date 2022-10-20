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США допоможуть у відновленні інфраструктури України
10:24 20.10.2022 |
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, Міністр транспорту США Піт Буттіджедж та Міністр торгівлі США Джина Раймондо підписали Спільну заяву щодо підтримки інфраструктурної стійкості України та її відновлення через посилену двосторонню співпрацю.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
Заява передбачає створення Спільної робочої групи (Task Force), яка займеться питанням залучення американських державних інституцій, бізнесу та експертів до процесу відновлення інфраструктури України.
"Сьогоднішньою заявою ми переходимо на стратегічний рівень співпраці у сфері інфраструктури. Наразі наш пріоритет - "проєкти виживання", які дозволять українській економіці вистояти в умовах війни та повернути нормальне життя на деокуповані території", - зазначив Кубраков.
Сторони домовились провести перше засідання Спільної робочої групи уже найближчим часом. Координацією її роботи займатимуться Міністерство інфраструктури України, Міністерство транспорту США та Міністерство торгівлі США.
Також під час зустрічі з американськими колегами міністр Кубраков розповів про оперативну роботу інфраструктурної команди над відновленням критично важливої транспортної інфраструктури.
Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення з 322 зруйнованих мостів ремонтні роботи ведуться уже на 47. Також поруч зі зруйнованими мостами облаштовано уже понад 50 тимчасових переправ.
Зазначається, що американські партнери готові посприяти у цьому процесі шляхом безпосередньої допомоги та створенням умов для залучення американського бізнесу та експертів у цей процес.
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