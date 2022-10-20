В Україні скорочується розрив в оплаті праці чоловіків та жінок

В Україні впродовж останніх двох років спостерігається скорочення розриву в оплаті праці жінок та чоловіків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні останні два роки демонструє тенденцію до скорочення (2020 рік - 20,4%; 2021 рік - 18,6%). А за останні 5 років він скоротився на 7,4% - з 26% у 2015 році до 18,6% у 2021-му", - йдеться в повідомленні.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, Мінекономіки розробляє проєкт Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці, а також план заходів щодо її реалізації. Ці документи мають бути затверджені в грудні нинішнього року. Крім того, вже ухвалено низку рішень, які сприяють виконанню цього завдання.

"Мінекономіки підготувало нову редакцію закону "Про працю", що забезпечить побудову трудових відносин на принципах рівної оплати за працю рівної цінності та недопущення будь-якої дискримінації", - зазначає Бережна.

Також, з метою забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною та поєднання ними трудових і сімейних обов'язків, було реформовано законодавство в сфері соціальних відпусток, пов'язаних із народженням дитини та доглядом за нею. Внаслідок чого очікується збільшення частки чоловіків, які користуються відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

При цьому встановлено новий вид соціальної відпустки - відпустку при народженні дитини, що надається, зокрема, чоловіку, дружина якого народила дитину; батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, якщо вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом.

Як повідомлялось, Україна у 2020 році приєдналась до двох провідних міжнародних ініціатив, метою яких є скорочення гендерного розриву в оплаті праці - «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності та Міжнародна коаліція за рівну оплату праці. Одним із головних зобов'язань, які уряд України взяв на себе у зв'язку з цим приєднанням, стало поступове та планомірне зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків за працю рівної цінності.