ВР ухвалила закон про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Верховна Рада ухвалила рішення щодо створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За відповідний законопроєкт №8027 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії" в цілому проголосував 251 народний депутат на пленарному засіданні в середу, повідомляє парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

Законопроєкт пропонує всі гроші від націоналізації російських активів спрямовувати до спецфонду й надалі за погодженням із профільним комітетом Верховної Ради використовувати за напрямами. Зокрема, кошти з фонду підуть на будівництво громадських будівель, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів критичної інфраструктури, придбання житлових приміщень для тимчасово переміщених осіб і громадян, які втратили нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ.