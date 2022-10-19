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Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки у вересні зросли у 2,8 раза - Мінфін

09:09 19.10.2022 |

Економіка

Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки у вересні зросли у 2,8 раза - Мінфін

 

Видатки державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту у вересні становили 40,5 млрд грн (13,3% від усіх видатків) порівняно з 14,6 млрд грн у серпні (6,9%).

Як повідомило Міністерство фінансів України у вівторок із посиланням на дані Держказначейства, загалом на ці цілі цього року було витрачено 190,2 млрд грн, або 13,3% від усіх видатків.

В інформації зазначено, що касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у вересні становили 82,9 млрд грн, що трохи менше за серпневий показник у 87,8 млрд грн, коли ці виплати підскочили через недостатні платежі у липні - 62 млрд грн.

У загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців повернулося на рівень липня - 35,4% порівняно з 41,3% у серпні завдяки зростанню всіх касових видатків держбюджету до 234,1 млрд грн із 212,7 млрд грн у серпні.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії на виплати грошового утримання військовослужбовцям було спрямовано 458,5 млрд грн, або 32,0% від усіх видатків загального фонду держбюджету (1434,9 млрд грн).

Загалом видатки загального фонду держбюджету на оплату праці з нарахуваннями у вересні становили 106,0 млрд грн, або 45,3% усіх видатків, а з початку війни - 605 млрд грн, або 42,2%.

За даними Мінфіну, з початку війни 21% усіх видатків, або 301,4 млрд грн, припало на соцзабезпечення (у вересні - 44 млрд грн проти 43,2 млрд грн у серпні). Зокрема, 132,6 млрд грн - трансферт Пенсійного фонду України, 90,2 млрд грн - виплати Мінсоцполітики допомоги, компенсацій, пільг та житлових субсидій, а також щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а 30,4 млрд грн - допомога в рамках програми "єПідтримка".

З решти видатків по 6,0-5,6% припало на Нацслужбу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 86 млрд грн (у вересні 12,1 млрд грн проти 11,7 млрд грн у серпні), обслуговування держборгу - 81, 6 млрд грн (у вересні 4,1 млрд проти 12,3 млрд грн у серпні) і трансферти місцевим бюджетам - 79,7 млрд грн (у вересні 9,2 млрд грн проти 6,4 млрд грн у серпні).

Як повідомляв Мінфін із посиланням на попередні дані, доходи загального фонду держбюджету у вересні знизилися до 156,1 млрд грн із 204,6 млрд грн у серпні та 169,6 млрд грн у липні. У червні загальний фонд держбюджету отримав 97,3 млрд грн, водночас касові видатки сягнули 232,4 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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