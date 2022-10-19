Фінансові новини
- |
- 19.10.22
- |
- 03:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабінет Міністрів запускає програму «Відновлення» в межах роботи Фонду енергоефективності
23:45 18.10.2022 |
Про це Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі за результатами засідання уряду у вівторок, передає Укрінформ.
"Уряд запускає програму «Відновлення» в межах роботи Фонду енергоефективності. Відповідно, кошти Фонду тепер можуть бути направлені серед іншого на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених унаслідок військової агресії росії", - зазначив глава уряду.
Він також повідомив, що уряд виділив додатково 300 мільйонів гривень для Харківської області та 36,9 мільйона гривень для Києва на першочергові роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.
Як повідомлялося, Державна установа "Фонд енергоефективності" у квітні виплатила об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) понад 77 млн грн у рамках програми "Енергодім".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ затримало колишнього нардепа Микитася при спробі підкупити мера Дніпра за 22 мільйона євро
ТОП-НОВИНИ
|Зміни в Prozorro. Основною процедурою держзакупівель стали відкриті торги з особливостями
|Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси «Довженка-Центру»
|Бізнес очікує девальвації гривні вище 42 грн/$ та прискорення інфляції до 25,2% - опитування НБУ
|Глави МЗС країн ЄС затвердили черговий пакет військової допомоги Україні 500 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабінет Міністрів запускає програму «Відновлення» в межах роботи Фонду енергоефективності
|Кабмін хоче вдосконалити закон про «інвестнянь» - Прем'єр-міністр
|У США працюють над виділенням Україні 4,5 мільярда доларів у пришвидшеному темпі
|Рада схвалила євроінтеграційний законопроєкт про хімічну безпеку
|Мінфін підвищив ставки за облігаціями у гривні до 18,5% річних, залучив на аукціонах 5,8 млрд грн та $312,2 млн
|Зміни в Prozorro. Основною процедурою держзакупівель стали відкриті торги з особливостями
Бізнес
|Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді
|Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм, - FT
|SpaceX Маска хоче скасувати допомогу Україні, просить Пентагон платити за роботу Starlink - CNN
|Ілон Маск потрапив під слідство федеральної влади через угоду з Twitter
|Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class
|Maserati представив нове покоління GranTurismo
|Geely купила частку в Aston Martin