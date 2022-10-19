Кабінет Міністрів запускає програму «Відновлення» в межах роботи Фонду енергоефективності

Про це Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі за результатами засідання уряду у вівторок, передає Укрінформ.

"Уряд запускає програму «Відновлення» в межах роботи Фонду енергоефективності. Відповідно, кошти Фонду тепер можуть бути направлені серед іншого на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених унаслідок військової агресії росії", - зазначив глава уряду.

Він також повідомив, що уряд виділив додатково 300 мільйонів гривень для Харківської області та 36,9 мільйона гривень для Києва на першочергові роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.

Як повідомлялося, Державна установа "Фонд енергоефективності" у квітні виплатила об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) понад 77 млн грн у рамках програми "Енергодім".