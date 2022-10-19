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АНАЛІТИКА

Кабмін хоче вдосконалити закон про «інвестнянь» - Прем'єр-міністр

23:41 18.10.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів у вівторок подасть до Верховної Ради законопроєкт щодо вдосконалення положень закону про «інвестиційних нянь».

Про це Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні уряд подасть до Верховної Ради України законопроєкт, яким буде удосконалено положення закону про «інвестиційних нянь», - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що попри повномасштабну війну, Україна має відразу сім заявок від великих інвесторів, які готові вкладати кошти, створювати нові робочі місця та експортні надходження.

«Ми пропонуємо, щоб відтепер преференції цього закону стосувалися проєктів не від 20 мільйонів євро, а від 12 мільйонів євро. Крім того, будуть розширені сфери, у яких можна реалізовувати відповідні проєкти. Зокрема, на виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання, систем опалення та кондиціонування, а також гарячого водопостачання», - зазначив Прем'єр-міністр.

На його переконання, такі зміни сприятимуть тому, що бізнес інвестуватиме сотні мільйонів у важливі проєкти для української економіки.

Як повідомляв Укрінформ, на початку лютого 2021 року Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні". Кабінет Міністрів уповноважив Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) супроводжувати інвесторів у передбачених законом процедурах.
 

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