Фінансові новини
- |
- 19.10.22
- |
- 03:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін хоче вдосконалити закон про «інвестнянь» - Прем'єр-міністр
23:41 18.10.2022 |
Кабінет Міністрів у вівторок подасть до Верховної Ради законопроєкт щодо вдосконалення положень закону про «інвестиційних нянь».
Про це Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає кореспондент Укрінформу.
«Сьогодні уряд подасть до Верховної Ради України законопроєкт, яким буде удосконалено положення закону про «інвестиційних нянь», - сказав Шмигаль.
Він зауважив, що попри повномасштабну війну, Україна має відразу сім заявок від великих інвесторів, які готові вкладати кошти, створювати нові робочі місця та експортні надходження.
«Ми пропонуємо, щоб відтепер преференції цього закону стосувалися проєктів не від 20 мільйонів євро, а від 12 мільйонів євро. Крім того, будуть розширені сфери, у яких можна реалізовувати відповідні проєкти. Зокрема, на виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання, систем опалення та кондиціонування, а також гарячого водопостачання», - зазначив Прем'єр-міністр.
На його переконання, такі зміни сприятимуть тому, що бізнес інвестуватиме сотні мільйонів у важливі проєкти для української економіки.
Як повідомляв Укрінформ, на початку лютого 2021 року Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні". Кабінет Міністрів уповноважив Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) супроводжувати інвесторів у передбачених законом процедурах.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ затримало колишнього нардепа Микитася при спробі підкупити мера Дніпра за 22 мільйона євро
ТОП-НОВИНИ
|Зміни в Prozorro. Основною процедурою держзакупівель стали відкриті торги з особливостями
|Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси «Довженка-Центру»
|Бізнес очікує девальвації гривні вище 42 грн/$ та прискорення інфляції до 25,2% - опитування НБУ
|Глави МЗС країн ЄС затвердили черговий пакет військової допомоги Україні 500 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабінет Міністрів запускає програму «Відновлення» в межах роботи Фонду енергоефективності
|Кабмін хоче вдосконалити закон про «інвестнянь» - Прем'єр-міністр
|У США працюють над виділенням Україні 4,5 мільярда доларів у пришвидшеному темпі
|Рада схвалила євроінтеграційний законопроєкт про хімічну безпеку
|Мінфін підвищив ставки за облігаціями у гривні до 18,5% річних, залучив на аукціонах 5,8 млрд грн та $312,2 млн
|Зміни в Prozorro. Основною процедурою держзакупівель стали відкриті торги з особливостями
Бізнес
|Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді
|Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм, - FT
|SpaceX Маска хоче скасувати допомогу Україні, просить Пентагон платити за роботу Starlink - CNN
|Ілон Маск потрапив під слідство федеральної влади через угоду з Twitter
|Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class
|Maserati представив нове покоління GranTurismo
|Geely купила частку в Aston Martin