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Україна вийшла із Конвенції про транснаціональні корпорації в рамках СНД
15:49 18.10.2022 |
Верховна Рада ухвалила закон "Про вихід України з Конвенції про транснаціональні корпорації".
Як свідчить інформація на сайті Верховної Ради, прийняття відповідного урядового законопроєкту в цілому підтримали 302 народних депутати.
Законопроєктом передбачається вихід України з Конвенції про транснаціональні корпорації, підписаної у березні 1998 року у Москві та ратифікованої українським парламентом із застереженнями у липні 1999 року.
Конвенція була ухвалена в рамках реалізації договору про створення Економічного союзу в рамках СНД від 1993 року з метою підтримки і розвитку виробничої кооперації між підприємствами держав-учасниць СНД.
Як вказано у пояснювальній записці до проєкту, "реалізація закону сприятиме приведенню нормативно-правової бази України у відповідність до сучасних реалій відносин із державами - учасницями СНД та з урахуванням актуальної євроінтеграційної політики України, оскільки, на сьогодні Конвенція не відповідає сучасному стану торговельно-економічних відносин між Україною та державами - учасницями СНД".
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