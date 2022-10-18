Україна вийшла із Конвенції про транснаціональні корпорації в рамках СНД

Верховна Рада ухвалила закон "Про вихід України з Конвенції про транснаціональні корпорації".

Як свідчить інформація на сайті Верховної Ради, прийняття відповідного урядового законопроєкту в цілому підтримали 302 народних депутати.

Законопроєктом передбачається вихід України з Конвенції про транснаціональні корпорації, підписаної у березні 1998 року у Москві та ратифікованої українським парламентом із застереженнями у липні 1999 року.

Конвенція була ухвалена в рамках реалізації договору про створення Економічного союзу в рамках СНД від 1993 року з метою підтримки і розвитку виробничої кооперації між підприємствами держав-учасниць СНД.

Як вказано у пояснювальній записці до проєкту, "реалізація закону сприятиме приведенню нормативно-правової бази України у відповідність до сучасних реалій відносин із державами - учасницями СНД та з урахуванням актуальної євроінтеграційної політики України, оскільки, на сьогодні Конвенція не відповідає сучасному стану торговельно-економічних відносин між Україною та державами - учасницями СНД".