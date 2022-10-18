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Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу
13:48 18.10.2022 |
Україна в вівторок, 18 жовтня, отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах. Ці кошти є першою частиною пакета в розмірі 5 млрд євро", - йдеться в повідомленні Шмигаля.
Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги.
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