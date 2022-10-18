Рада збільшила оборонні видатки держбюджету на 390 мільярдів за рахунок внутрішніх запозичень

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", який передбачає збільшення видатків на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх запозичень.

Прийняття відповідного законопроєкту №8126 одразу за основу та в цілому підтримали 318 народних депутатів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою до відповідного законопроєкту №8126, оприлюдненого на сайті Верховної Ради, його розроблено за ініціативою уряду і безпосередньо Міністерства фінансів.

Метою документа вказано "здійснення невідкладних заходів, спрямованих на протидію широкомасштабній збройній агресії РФ проти України", а також залучення кредитів від уряду Великої Британії для реалізації інвестиційних проектів "Укравтодору", зокрема, відбудови 6 мостів.

"Реалізація законопроекту призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету та граничної суми боргу на відповідну суму", - вказано у пояснювальній записці.

У законопроєкті пропонується передбачити додаткові видатки на національну безпеку та оборону по загальному фонду у сумі 386,87 млрд грн за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень, у тому числі для:

* Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) - 365,16 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) - 219,13 млрд грн;

* системи МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) - 12,9 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) - 5,84 млрд грн;

* Головного управління розвідки Міноборони - 3,17 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) - 2,37 млрд грн;

* Служби безпеки - 3,74 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) - 3,57 млрд грн;

* Адміністрації Держспецзв'язку - 1,25 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) - 1,21 млрд грн;

* Управління державної охорони - 594,2 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) - 570,2 млн грн;

* Служби зовнішньої розвідки - 45 млн гривень.

Крім того, законопроєктом пропонується доповнити розділ "Прикінцеві положення" новим пунктом щодо збереження коштів за окремими субвенціями наданих з державного бюджету місцевим бюджетам на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2023 році з урахуванням їх цільового призначення.

Як повідомлялося, у серпні Верховна Рада вже вносила зміни до державного бюджету на 2022 рік, збільшивши видатки на оборону на 269,45 млрд грн за рахунок внутрішніх запозичень. Переважна частина коштів передбачалася для виплат військовим та працівниками інших відомств.