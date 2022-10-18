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АНАЛІТИКА

За період війни в Україні укладено 25 тис. земельних угод, - Мінагрополітики

 

З початку повномасштабної війни станом на сьогодні в Україні укладено 25 240 земельних угод, площа земель, щодо яких зареєстровано правочини, становить 44 781 га.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

Згідно з ним, регіонами з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини) стали: Хмельниччина (4,29 тис. га), Полтавщина (4,9 тис. га), Вінниччина (4,9 тис. га), Кіровоградщина (4,7 тис. га), Дніпропетровщина (4,1 тис. га).

За останні два тижні було укладено 4 048 правочинів у межах ринку землі за площею 7 318 га.

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 126 206 земельних угод.

Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 289 307 га.

Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є: Харківщина (38,2 тис. га), Дніпропетровщина (25,4 тис. га), Полтавщина (23,3 тис. га), Кіровоградщина (23,1 тис. га), Херсонщина (21 тис. га).

Згідно з повідомленням, середня ціна 1 га землі в Україні становить понад 37 208 гривень.

Найвища середня ціна за 1 га зафіксована в Івано-Франківській області (94 тис. гривень), Київській (82,6 тис. гривень), Львівській (70,5 тис. гривень), Закарпатській (61,7 тис. гривень) та Дніпропетровській областях (39,1 тис. гривень).
За матеріалами: Українські Новини
 

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