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З початку війни АРМА розшукало активів на понад ₴21 мільярд
08:43 18.10.2022 |
Із 24 лютого 2022 року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), відшукало активів більш як на 21,3 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба АРМА, передає Укрінформ.
«За період війни до АРМА надійшло 2839 звернень стосовно здійснення заходів з виявлення та розшуку активів осіб, які, в тому числі, причетні до агресії рф. У результаті опрацювання вказаних звернень АРМА розшукало частки у статутних капіталах, цінні папери, грошові кошти та фінансові зобов'язання загальною вартістю більше 21,3 мільярда у гривневому еквіваленті», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Нацагентство розшукало понад 155 тис. одиниць майна. Зокрема, понад 134,2 тис. земельних ділянок, більше 8,2 тис. об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, 6,5 тис. автомобілів, 2,6 тис. одиниць іншого майна (товарів), 3,2 тис. одиниць сільгосптехніки з комплектуючими тощо.
нформацію про розшукані активи передали до правоохоронних органів, які в ході розслідування кримінальних проваджень можуть накласти арешт на ці активи та передати їх в управління АРМА. Водночас Мін'юсту надано інформацію про розшукані російські активи для роботи над їх подальшою конфіскацією за рішенням Вищого антикорупційного суду.
Як повідомлялося, депозитний портфель Агентства з розшуку та менеджменту активів від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну поповнився на понад 600 млн грн і на вересень становив понад 920 млн у гривневому еквіваленті.
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