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Мала приватизація: в Україні вже провели 14 аукціонів
21:47 17.10.2022 |
Від початку вересня в Україні відбулося 14 аукціонів малої приватизації.
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає кореспондент Укрінформу.
За словами урядовця, від початку вересня відбувся рестарт приватизаційних процесів після набуття чинності законодавчими змінами, які дозволяли їх розблокувати.
«Від початку вересня вже відбулося 14 аукціонів малої приватизації. У середньому в торгах бере участь близько 3 учасників - це як юридичні, так і фізичні особи. Тобто, фактично по цих 14 аукціонах понад 800 млн грн - це пропозиції», - сказав він.
За його словами, у жовтні приватизаційний процес триває.
«Зокрема, серед іншого, продовжується приватизація спиртзаводів. Є також і 2 великі 100-відсоткові державні пакети акцій - це вінницький завод «Кристал» і Львівський ювелірний завод. Це теж достатньо цікаві, як на мене, об'єкти», - сказав Немчінов.
Як повідомлялося, уряд планує знайти нових власників для 150 державних підприємств у межах малої приватизації протягом поточного року.
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