Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мала приватизація: в Україні вже провели 14 аукціонів

21:47 17.10.2022 |

Економіка

 

Від початку вересня в Україні відбулося 14 аукціонів малої приватизації.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає кореспондент Укрінформу.

За словами урядовця, від початку вересня відбувся рестарт приватизаційних процесів після набуття чинності законодавчими змінами, які дозволяли їх розблокувати.

«Від початку вересня вже відбулося 14 аукціонів малої приватизації. У середньому в торгах бере участь близько 3 учасників - це як юридичні, так і фізичні особи. Тобто, фактично по цих 14 аукціонах понад 800 млн грн - це пропозиції», - сказав він.

За його словами, у жовтні приватизаційний процес триває.

«Зокрема, серед іншого, продовжується приватизація спиртзаводів. Є також і 2 великі 100-відсоткові державні пакети акцій - це вінницький завод «Кристал» і Львівський ювелірний завод. Це теж достатньо цікаві, як на мене, об'єкти», - сказав Немчінов.

Як повідомлялося, уряд планує знайти нових власників для 150 державних підприємств у межах малої приватизації протягом поточного року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6196
  0,0859
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9125  0,10 0,25 40,9083  0,09 0,23
EUR 38,1583  0,04 0,10 39,5617  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес