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Грошова маса в Україні у вересні зросла на 0,8%, а база скоротилася на 1,8% - НБУ

13:03 17.10.2022 |

Економіка

 

Грошова маса в Україні (агрегат M3) у вересні зросла на 0,8%, або на 18,1 млрд грн - до 2,28 трлн грн.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що депозити за минулий місяць збільшилися на 2,1%, або на 34,8 млрд грн - до 1,62 трлн грн.

У тому числі гривневі депозити підскочили на 3,8%, або на 39,1 млрд грн - до 1,06 трлн грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) знову зменшилися на 0,7%, або на 4,4 млрд грн - до 590,2 млрд грн.

У липні, як повідомлялося, через девальвацію значно збільшилися валютні депозити - на 24,6%, тоді як гривневі зменшилися на 2,3%, у серпні гривневі депозити зросли на 2,1%, тоді як валютні скоротилися на 0,6%.

НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) у вересні скоротилася на 1,8%, або на 13,3 млрд грн, після зниження на 0,3% у липні та зростання на 3,8% у серпні.

При цьому кошти в обігу поза банками (M0) за минулий місяць скоротилися відразу на 2,7%, або на 17,1 млрд грн - до 623,1 млрд грн після зменшення на 0,4% у серпні.

Резервні гроші банків, які підскочили у серпні на 36,3%, у вересні зросли ще на 3,3%, або на 3,8 млрд грн - до 117,8 млрд грн.

Банки за минулий місяць наростили вкладення в депозитні сертифікати з 215,25 млрд грн до рекордних 257,7 млрд грн, тоді як кошти на коррахунках зменшилися з 66,9 млрд грн до 64 млрд грн. Готівка в касах зросла з 47,2 млрд грн до 53,8 млрд грн, обов'язкові резерви залишилися на рівні 66 млрд грн.

Обсяг кредитів після пов'язаного з девальвацією гривні зростання на 4,4% у липні та зниження у серпні на 0,7% у вересні впав ще на 1,5%, або 15,8 млрд грн.

При цьому гривневі кредити скоротилися на 1,2%, або на 9,3 млрд грн - до 756,7 млрд грн, тоді як валютні - на 2,2%, або на 6,5 млрд грн - до 292,8 млрд грн.

Загалом за дев'ять місяців цього року грошова маса в Україні збільшилася на 10,1%, база - на 11,8%, тоді готівка поза банками - лише на 7,2%.

Депозити у гривні за січень-вересень зросли на 5,1%, тоді як у валюті (у гривневому еквіваленті) - на 24,5%. Гривневі кредити збільшилися за дев'ять місяців на 2,6%, тоді як валютні - на 0,5%.

Як повідомлялося, грошова маса в Україні за 2021 рік збільшилася на 12%, база - на 11,2%, готівка поза банками - на 12,5%.

Депозитний портфель банків минулого року зріс на 11,9% за рахунок стрибка у гривні на 21,4%, тоді як в інвалюті він скоротився на 4,1%. Кредитний портфель банків за 2021 рік збільшився на 9% за рахунок зростання гривневих позик на 23,7% за скорочення валютних на 16,2%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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