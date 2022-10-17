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В Дії можна буде подати заявку на отримання іпотеки
Починаючи з 1 жовтня в «Дії» запрацювала програма отримання пільгової державної іпотеки «єОселя». Наразі вона працює у тестовому режимі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівниця з комунікацій ПАТ "Укрфінжитло" Анжеліка Іванова.
За словами Іванової, вже в поточному році програмою зможуть скористатися
* військовослужбовці;
* правоохоронці;
* медичні працівники;
* педагоги та науковці, які працюють у закладах державної та комунальної форм власності.
"Тестовий режим полягає у тому, що всі заявки будуть прийматися через "Дію". Наразі триває доопрацювання всіх технічних нюансів для того, щоб ця послуга працювала максимально доступно, зручно для громадян, як через портал, так і в телефоні. Наразі вона доступна лише через портал. Закликаємо громадян трохи почекати, щоб скористатись послугою, яка буде працювати на повну", - пояснила керівниця з комунікацій ПАТ.
Водночас Іванова не змогла назвати точну кількість квартир, яку вдасться забезпечити до кінця року.
"Але мова йтиме про сотні квартир, можливо й про більше", - додала вона.
Вже з 2023 року програма буде доступна для всіх громадян України.
Для того, щоб скористатися програмою, необхідно бути платоспроможнім та не володіти житлом, яке перевищує 52,5 кв. метри, не брати участь в інших програмах й не перебувати під санкціями.
"За умовами програми, можна придбати не більше, ніж 52,5 кв. м на одну особу, плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї. Це не має бути житло на тимчасово окупованих територіях та старше 10 років, якщо говоримо про міста мільйонники. Це може бути й "вторинне житло", - сказала представниця "Укрфінжитло".
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