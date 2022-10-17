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Через війну рівень бідності в Україні зріс вдесятеро – Світовий банк
Регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі оцінює зростання рівня бідності в Україні в десятикратному розмірі, а удари по критичній інфраструктурі тільки ускладнюють економічну ситуацію.
Про це він розповів в інтерв'ю Reuters.
За його словами, двадцять п'ять відсотків населення житимуть у бідності до кінця року, порівняно з трохи більше ніж 2% до війни, а до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.
Банерджі додає, що зимовий період може стати особливо важким для українців. Зруйновані будинки та відсутня критична інфраструктура можуть спричинити ще одну хвилю внутрішньої міграції на зимовий період.
Президент України цього тижня сказав міжнародним донорам, що Україна потрібно близько 55 млрд доларів США - 38 млрд доларів, щоб покрити дефіцит бюджету наступного року, і ще 17 млрд доларів США, щоб розпочати відновлення критичної інфраструктури, включаючи школи, житло та енергетичні об'єкти.
Банерджі також зазначив, що Україна вже скоротила свої бюджетні плани до мінімуму, тепер кошти йдуть тільки на фінансування зарплат і пенсій, військових витрат і обслуговування внутрішнього боргу.
Якщо Україні не вдасться отримати достатню підтримку, їй доведеться або друкувати більше грошей, що явно вплине на рівень інфляції або ще більше скорочувати соціальні витрати, сказав він.
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