Фінансові новини
- |
- 15.10.22
- |
- 01:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄБРР, Канада та Британія виділять Україні 91 млн євро
23:30 14.10.2022 |
Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з урядами Канади та Великобританії виділять 36,5 та 54,4 млн євро відповідно на підтримку "Нафтогазу України" та "Укренерго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄБРР.
"Для розв'язання проблем української економіки ЄБРР надає пріоритет фінансуванню торгівлі, енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури та продовольчої безпеки, а також надає ліквідність фармацевтичним компаніям", - йдеться у заяві прес-служби банку.
Кошти, виділені Канадою, підуть на закупівлю Україною газу перед зимовим сезоном, а 54,5 млн євро, надані Британією, мають забезпечити стабільне функціонування української електромережі, атомних генераторів та електростанцій на поновлюваних джерелах енергії.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко привітав захисників і захисниць України: сьогодін ЗСУ мають безпрецедентну підтримку всього суспільства
|Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем
|Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України
|РНБО оголосила тендер на розробку реєстру олігархів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні знову почнуть будувати серійне житло за типовим проєктами – рішення Кабміну
|ЄБРР, Канада та Британія виділять Україні 91 млн євро
|Український бізнес у вересні суттєво покращив ділові очікування, – опитування
|Марченка на рік обрали головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ
|За програмою «єРобота» видали понад тисячу грантів — Шмигаль
|Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік
Бізнес
|Ілон Маск випустив і продав 10 000 флаконів духів власного бренду «з ароматом cпаленого волосся» по ціні $100 за одиницю
|«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі
|Вперше в історії людства NASA вдалося змінити траєкторію астероїда
|У Google Meet з'явилися автоматичні стенограми відеозустрічей — поки підтримується лише англійська мова
|Google представила геймерські хромбуки з 120-Гц дисплеями та RGB-клавіатурами
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»
|Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ