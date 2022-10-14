Марченка на рік обрали головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ

Міністр фінансів України Сергій Марченко був обраний головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік.

Про це Марченко повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Щойно я був обраний головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік. Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами - членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ", - повідомив міністр.

За його словами, що за довгий час членства у міжнародних фінансових організаціях "ми сформували надійні та прозорі партнерські відносини" і подякував друзям та партнерам за довіру.

"Це велика честь - представляти Україну на міжнародній фінансовій арені", - додав Марченко.

Він зазначив, що новий статус дозволить підвищити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та країнами - членами Світового Банку та МВФ.

Як повідомлялось, Україна стала членом Міжнародного валютного фонду та Світового банку у 1992 році.

Цього року, під час Щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку у Вашингтоні, міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з керівництвом та представниками обох фінансових інститутів.

Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Україна, Білорусь та Молдова) Аруп Банерджі підписали угоду, за якою Україна отримає від Світового банку 529,9 млн дол. США додаткового фінансування для нагальних потреб.

У березні 2022 року Україна отримала 1,4 млрд дол. США в рамках інструменту швидкого фінансування (Rapid Financing Instrument) від МВФ. А 7 жовтня МВФ спрямував додаткові 1,3 млрд дол. США бюджетної підтримки.