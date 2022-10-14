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Марченка на рік обрали головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ
22:41 14.10.2022 |
Міністр фінансів України Сергій Марченко був обраний головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік.
Про це Марченко повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Щойно я був обраний головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік. Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами - членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ", - повідомив міністр.
За його словами, що за довгий час членства у міжнародних фінансових організаціях "ми сформували надійні та прозорі партнерські відносини" і подякував друзям та партнерам за довіру.
"Це велика честь - представляти Україну на міжнародній фінансовій арені", - додав Марченко.
Він зазначив, що новий статус дозволить підвищити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та країнами - членами Світового Банку та МВФ.
Як повідомлялось, Україна стала членом Міжнародного валютного фонду та Світового банку у 1992 році.
Цього року, під час Щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку у Вашингтоні, міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з керівництвом та представниками обох фінансових інститутів.
Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Україна, Білорусь та Молдова) Аруп Банерджі підписали угоду, за якою Україна отримає від Світового банку 529,9 млн дол. США додаткового фінансування для нагальних потреб.
У березні 2022 року Україна отримала 1,4 млрд дол. США в рамках інструменту швидкого фінансування (Rapid Financing Instrument) від МВФ. А 7 жовтня МВФ спрямував додаткові 1,3 млрд дол. США бюджетної підтримки.
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