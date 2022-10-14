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АНАЛІТИКА

За програмою «єРобота» видали понад тисячу грантів — Шмигаль

22:36 14.10.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів продовжить реалізацію програм для підтримки бізнесу, зокрема виплати за наймання переселенців і надання безповоротних грантів «єРобота».

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні КМУ 14 жовтня, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«За програмою "єРобота" вже видано більше тисячі грантів. 250 млн грн на мікробізнес. Ще 320 млн грн на створення майже 50 нових виробництв у сфері переробки. Це харчові й меблеві виробництва, обробка деревини та металу, виробництво електричного та машинного устаткування. Тобто, вже зараз ідеться про створення тисяч нових робочих місць, і це лише старт програми», - підкреслив Шмигаль.

За його словами, у межах програми виплат за наймання переселенців уряд уже виплатив близько 150 млн грн, більш ніж 13 тисяч людей отримали роботу.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт "єРобота" від початку включав 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері. Згодом уряд розширив напрямки використання грантових коштів за програмою "єРобота".
 

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