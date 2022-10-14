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Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік

22:33 14.10.2022 |

Економіка

 

На засіданні Кабінету Міністрів 14 жовтня було затверджено бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік є збалансованим.

Зокрема, його дохідна частина визначена в сумі 594,2 млрд грн і враховує 386,5 млрд грн власних доходів (в тому числі 355,6 млрд грн суми ЄСВ, розподіленої на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування), 207,7 млрд грн коштів державного бюджету на фінансування пенсійних програм (у тому числі 0,815 млрд грн - на виплату щорічної разової допомоги ветеранам війни) та 0,033 млрд грн - коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на виплату достроково призначених пенсій.

Видатки бюджету ПФУ передбачені в сумі 594,2 млн грн і враховують перерахунки пенсійних виплат, які вже були проведені у 2022 році, а також перерахунки, які відбудуться у грудні.

Як повідомлялося, згідно з проєктом державного бюджету на 2023 року, бюджет Пенсійного фонду України передбачений у сумі 590,1 млрд грн, з них 232,9 млрд грн - кошти держбюджету.
 

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