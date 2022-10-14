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Гетманцев про митницю: Робота вкрай незадовільна, надходження недостатні
17:35 14.10.2022 |
Через відсутність системних змін на митниці її робота є вкрай незадовільною, а надходження від неї - недостатніми.
Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він нагадав, що проєктом Державного бюджету України на 2023 рік надходження від Державної податкової служби заплановані на тому ж рівні, що й цьогоріч, а от плановий показник для Держмитслужби занижено.
"Ми бачимо, що Податкова служба непогано працює й цього року. Маємо перевиконання державного бюджету за 9 місяців в частині податкових надходжень, а головне - перевиконання показника надходжень податків рік до року на 18,5%. Це при тому, що економіка країни впала на третину, багато бізнесів або не працюють, або оподатковуються на пільгових умовах. За таких обставин позитивна динаміка надходжень свідчить про істотне скорочення схем з ухилення від оподаткування", - наголосив голова фінансового комітету.
Натомість рівень надходжень від митниці, за його оцінками, не відповідає реальним обсягам імпорту. Для прикладу Гетманцев порівняв фізичні обсяги імпорту за окремими товарними позиціями у липні й червні (у червні діяло рішення про тимчасове звільнення від оподаткування імпорту).
За даними парламентарія, у липні і в наступні місяці різниця за обсягами імпорту із червнем сягала 200, 300 та навіть 500%.
"Це свідчить про те, що, на жаль, великі обсяги імпортованого товару перейшли у "тінь". За нашими розрахунками, тільки при завезенні одягу у вересні (маю на увазі контрабанду) ми втратили 62 мільйони гривень. Це - лише одна позиція. А їх - безліч. Тому вважаю, що потенціал Митниці величезний. Я подав до законопроєкту про бюджет-2023 поправку про необхідність збільшення надходжень від роботи митного відомства. Також комітет ухвалив рішення про нагальну необхідність істотних - передусім кадрових - змін у Митній службі", - розповів Гетманцев.
Як повідомлялося, половину загальних видатків наступного року (у понад 2,5 трлн гривень) уряд планує профінансувати за рахунок власних доходів і половину - завдяки запозиченням. Для цього Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів та на ринках комерційних запозичень приблизно 38 млрд доларів.
Очікується, що планові бюджетні надходження наступного року скоротяться майже на 18% за рахунок "недобору" на митниці, планові бюджетні видатки - на 5%. У результаті очікуваний дефіцит бюджету збільшиться на 186 млрд гривень, або на 17%. Але відносно ВВП він навпаки скоротиться порівняно із нинішнім роком - з 23,4% до 20%.
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