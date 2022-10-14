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Комітет Ради підтримав скасування податкових пільг для грального бізнесу
17:28 14.10.2022 |
Комітет Верховної Ради з питань податкової політики підтримав законопроєкт 8079 щодо заборони гральному бізнесу перебувати на спрощеній системі оподаткування.
Про це повідомив один із авторів законопроєкту, народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, одразу за основу та в цілосу "за" проголосували одноголосно.
"Скасовуємо можливість перебувати організаторам азартних ігор на спрощенці та платити лише 2% від обороту", - написав Железняк.
Він нагадав, що до переходу на спрощену систему гральні заклади сплачували податків на 200 тис. грн на день. Після переходу на спрощену систему сплата єдиного податку становить приблизно 23 тис. грн на день.
"Тому скасовуємо їм цю 10-кратну економію на податках", - наголосив Железняк.
Раніше повідомлялося, що після легалізації грального бізнесу до держбюджету надійшло понад 2,3 млрд грн, з них 800 млн грн - цього року.
Як повідомлялося, за даними очільника Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, надходження від грального бізнесу в січні-серпні 2022 року зросли вдесятеро у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року - до 277,7 млн грн (без врахування плати за ліцензії).Водночас відрахування податку з виграшів збільшилися з 24 млн грн лише до 77,7 млн грн.
Водночас народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зауважував, що податкові надходження від грального бізнесу впали у 10 разів завдяки поправці до законодавства, що дозволила операторам лотерей, казино та букмекерським компаніям перейти на спрощену систему оподаткування.
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