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Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у вересні-2022 знизився до $0,5 млрд - Держмитслужба
13:51 14.10.2022 |
Негативне сальдо торгівлі України товарами у вересні цього року становило $502 млн, що на 32,5% менше, ніж у вересні минулого року ($744 млн), повідомила Державна митна служба.
За її даними, експорт товарів у вересні впав проти минулого року на 35,6% - до $4,12 млрд, тоді як імпорт - на 35,3%, до $4,62 млрд.
У географічному розрізі в торгівлі з ЄС зафіксовано навіть зростання експорту на 5,8% - до $2,78 млрд, тоді як імпорт знизився на 12,7% - до $2,35 млрд.
Водночас імпорт із країн СНД обрушився у 13,5 раза - до $0,13 млрд, а експорт - у 3,9 раза, до $0,17 млрд, у результаті чого сальдо стало позитивним - до $0,04 млрд.
З іншими країнами імпорт скоротився на 21% - до $2,14 млрд, тоді як експорт - на 62,4%, до $1,17 млрд, що призвело до негативного сальдо в $0,98 млрд.
У серпні цього року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, за даними Держмитслужби, становило $1,23 млрд проти $0,05 млрд позитивного сальдо в серпні минулого року.
Загалом же за дев'ять місяців 2022 року дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами зріс у 2,6 раза - до $6,10 млрд, оскільки імпорт упав на 22,4% - до $39,19 млрд, тоді як експорт - на 31,4%, до $33,09 млрд.
Держмитслужба серед країни, з яких більше імпортували в Україну в січні-вересні цього року, зазначила Китай - $5,8 млрд, Польщу - $3,8 млрд і Німеччину - $3,3 млрд, тоді як найбільший експорт було зафіксовано до Польщі - $5 ,1 млрд, Румунії - $2,6 млрд, Туреччини - $2,2 млрд.
Найбільше, за даними відомства, імпортували в Україну такі категорії товарів: машини, обладнання і транспорт - $10,9 млрд, паливно-енергетичні товари - $9,7 млрд та продукцію хімічної промисловості - $7,1 млрд.
До трійки товарів, які найбільше експортують з України, увійшли продовольчі товари - $16 млрд, метали та вироби з них - $5,1 млрд, машини, обладнання і транспорт - $3,3 млрд.
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