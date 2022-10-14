Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2022 року. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 321,75 гривень або на 7,3% до 4 759,2 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними ПФУ, з початку року пенсії зросли на 767,67 гривень (на 19,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 21,8%.

При цьому кількість пенсіонерів склала 10,7 млн осіб, з них 2,7 млн - працюючих. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.

Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

* до 2000 грн - 0,64%,

* від 2001 до 3000 грн - 38,44%,

* від 3001 до 4000 грн - 23,54%,

* від 4001 до 5000 грн - 11,40%,

* від 5001 до 10000 грн - 19,07%,

* більше 10000 грн - 6,91%.

