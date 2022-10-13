Фінансові новини
- |
- 13.10.22
- |
- 23:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Нацбанк очікує старту роботи місії МВФ наступного тижня
22:52 13.10.2022 |
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), позитивні висновки якої стануть початком роботи над новою програмою з ним, як очікується, розпочне роботу в Україні наступного тижня, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.
"Очікуємо на старт роботи місії МВФ уже наступного тижня. Сподіваємося на досягнення домовленостей щодо макроекономічних показників, параметрів державного бюджету на 2023 рік та джерел покриття його дефіциту, що стане початком роботи над новою програмою з фондом", - наводить його слова пресслужба Нацбанку.
Пишний також подякував МВФ за виділення $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування в межах інструменту RFI, які в четвер надійшли в Україну.
Як повідомлялося, напередодні директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва повідомила, що команда фонду спільно з українською командою відразу після щорічних зборів МВФ і Світового банку (СБ), що відбуваються цього тижня, візьметься за визначення макроекономічних рамок і бюджету України.
Крім того, міністр фінансів США Джанет Єллен зазначила, що нова повноцінна програма МВФ для України може бути на початку наступного року.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд оцінює необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році у $3,5 млрд на місяць порівняно з $5 млрд на місяць у 2022 році, які Україні поки що жодного разу не вдалося залучити. Найкращим був показник серпня з $4,6 млрд, а загалом від початку війни, або майже за вісім місяців, зовнішнє фінансування становило $20,7 млрд, з яких майже 50% - грантові кошти.
Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія планує надати Україні чотири системи ППО Hawk
|Боррель пригрозив російській армії «повним знищенням» у разі ядерного удару РФ по Україні
|ПАРЄ визнала російський режим терористичним
|Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нідерланди виділять Україні 70 млн євро на ремонт систем опалення
|Нацбанк очікує старту роботи місії МВФ наступного тижня
|Кабмін розширив можливості виїзду за кордон для представників авіаційної галузі
|Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $92,8 за барель
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2022р. зріс майже втричі – Держстат
|USDA збільшило прогноз експорту кукурудзи з України
Бізнес
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»
|Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ
|Dimensity 9000+ випередила Snapdragon 8 Plus Gen 1, а Snapdragon 870 виявилася швидше за Snapdragon 888 у новому рейтингу Master Lu
|BMW Z4 дебютував з оновленим екстер'єром
|Великих депресій більше не буде. За що дослідники економічної кризи отримали Нобеля
|Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)