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АНАЛІТИКА

Нацбанк очікує старту роботи місії МВФ наступного тижня

22:52 13.10.2022 |

Економіка

 

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), позитивні висновки якої стануть початком роботи над новою програмою з ним, як очікується, розпочне роботу в Україні наступного тижня, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Очікуємо на старт роботи місії МВФ уже наступного тижня. Сподіваємося на досягнення домовленостей щодо макроекономічних показників, параметрів державного бюджету на 2023 рік та джерел покриття його дефіциту, що стане початком роботи над новою програмою з фондом", - наводить його слова пресслужба Нацбанку.

Пишний також подякував МВФ за виділення $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування в межах інструменту RFI, які в четвер надійшли в Україну.

Як повідомлялося, напередодні директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва повідомила, що команда фонду спільно з українською командою відразу після щорічних зборів МВФ і Світового банку (СБ), що відбуваються цього тижня, візьметься за визначення макроекономічних рамок і бюджету України.

Крім того, міністр фінансів США Джанет Єллен зазначила, що нова повноцінна програма МВФ для України може бути на початку наступного року.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд оцінює необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році у $3,5 млрд на місяць порівняно з $5 млрд на місяць у 2022 році, які Україні поки що жодного разу не вдалося залучити. Найкращим був показник серпня з $4,6 млрд, а загалом від початку війни, або майже за вісім місяців, зовнішнє фінансування становило $20,7 млрд, з яких майже 50% - грантові кошти.

Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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