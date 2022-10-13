Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2022р. зріс майже втричі – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2022 року зросло у 2,9 рази порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до $5,421 млрд з $1,895 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, експорт товарів з України за звітний період порівняно із січнем-серпнем 2021 року скоротився на 30,8% - до $28,946 млрд, імпорт - на 21,4%, до $34,367 млрд.

Держстат уточнює, що у серпні цього року порівняно з липнем-2022 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 0,1% – до $3,137 млрд, імпорту – на 1,3% – до $4,504 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у серпні-2022 було від’ємним і становило $1,367 млрд, тоді як у липні-2022 року воно також було від’ємним і становило $1,314 млрд.

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 227 країн світу.



Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-серпні 2022р.

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-серпень 2022 року до січня-серпня 2021 року, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-серпень 2022 року до січня-серпня 2021 року, % Загалом 28945.7 69.2 34366.8 78.6 Тварини, продукти тваринного походження 957.5 118.3 728.4 78.7 Продукти рослинного походження 7278.3 94.7 1300.0 91.5 - зернові культури 5213.3 81.3 116.5 90.7 Жири тваринного та рослинного походження 3648.4 88.7 176.4 65.3 Готові харчові продукти 1519.8 63.3 1534.6 70.0 Мінеральні продукти 3419.9 53.1 8713.0 107.8 Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки 622.9 121.6 8502.2 110.8 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема: 905.7 54.7 4261.7 72.9 Фармацевтична продукція 148.1 78.7 1294.2 70.4 Добрива 106.5 29.4 642.8 71.0 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 368.7 52.1 2029.6 67.1 Шкіряна сировина 75.7 69.5 138.4 69.1 Деревина та вироби з неї 1337.1 101.4 130.9 49.0 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 198.6 56.6 465.9 67.2 Текстильні матеріали та вироби 466.5 83.1 1312.3 79.5 Взуття 115.6 93.2 342.9 92.0 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 218.5 58.6 367.5 64.8 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 29.4 43.3 34.7 26.1 Недорогоцінні метали та вироби з них 4721.9 46.4 1606.4 61.3 - чорні метали 3723.9 41.7 557.9 62.1 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 2688.0 78.8 5333.0 61.1 Реактори ядерні, казани, машини 835.0 62.0 2601.7 52.3 Електричні машини 1853.0 89.6 2731.3 73.0 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 243.3 53.9 3579.8 72.8 Засоби наземного транспорту, окрім залізничних 89.8 83.4 3422.2 73.5 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 81.8 76.6 678.6 77.2 Різні промтовари 651.3 81.9 439.9 55.1 Твори мистецтва 0.8 48.0 0.4 9.7 Товари, придбані в портах 0.5 61.4 20.4 38.2

Дані: Держстат України