Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2022р. зріс майже втричі – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2022
року зросло у 2,9 рази порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до
$5,421 млрд з $1,895 млрд, повідомила Державна служба статистики
(Держстат).
За її даними, експорт товарів з України за звітний період порівняно
із січнем-серпнем 2021 року скоротився на 30,8% - до $28,946 млрд,
імпорт - на 21,4%, до $34,367 млрд.
Держстат уточнює, що у серпні цього року порівняно з липнем-2022
сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 0,1% – до $3,137 млрд,
імпорту – на 1,3% – до $4,504 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у серпні-2022 було
від’ємним і становило $1,367 млрд, тоді як у липні-2022 року воно також
було від’ємним і становило $1,314 млрд.
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 227 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-серпні 2022р.
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-серпень 2022 року до січня-серпня 2021 року, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-серпень 2022 року до січня-серпня 2021 року, %
| Загалом
| 28945.7
| 69.2
| 34366.8
| 78.6
| Тварини, продукти тваринного походження
| 957.5
| 118.3
| 728.4
| 78.7
| Продукти рослинного походження
| 7278.3
| 94.7
| 1300.0
| 91.5
| - зернові культури
| 5213.3
| 81.3
| 116.5
| 90.7
| Жири тваринного та рослинного походження
| 3648.4
| 88.7
| 176.4
| 65.3
| Готові харчові продукти
| 1519.8
| 63.3
| 1534.6
| 70.0
| Мінеральні продукти
| 3419.9
| 53.1
| 8713.0
| 107.8
| Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки
| 622.9
| 121.6
| 8502.2
| 110.8
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема:
| 905.7
| 54.7
| 4261.7
| 72.9
| Фармацевтична продукція
| 148.1
| 78.7
| 1294.2
| 70.4
| Добрива
| 106.5
| 29.4
| 642.8
| 71.0
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 368.7
| 52.1
| 2029.6
| 67.1
| Шкіряна сировина
| 75.7
| 69.5
| 138.4
| 69.1
| Деревина та вироби з неї
| 1337.1
| 101.4
| 130.9
| 49.0
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 198.6
| 56.6
| 465.9
| 67.2
| Текстильні матеріали та вироби
| 466.5
| 83.1
| 1312.3
| 79.5
| Взуття
| 115.6
| 93.2
| 342.9
| 92.0
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 218.5
| 58.6
| 367.5
| 64.8
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 29.4
| 43.3
| 34.7
| 26.1
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 4721.9
| 46.4
| 1606.4
| 61.3
| - чорні метали
| 3723.9
| 41.7
| 557.9
| 62.1
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 2688.0
| 78.8
| 5333.0
| 61.1
| Реактори ядерні, казани, машини
| 835.0
| 62.0
| 2601.7
| 52.3
| Електричні машини
| 1853.0
| 89.6
| 2731.3
| 73.0
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 243.3
| 53.9
| 3579.8
| 72.8
| Засоби наземного транспорту, окрім залізничних
| 89.8
| 83.4
| 3422.2
| 73.5
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 81.8
| 76.6
| 678.6
| 77.2
| Різні промтовари
| 651.3
| 81.9
| 439.9
| 55.1
| Твори мистецтва
| 0.8
| 48.0
| 0.4
| 9.7
| Товари, придбані в портах
| 0.5
| 61.4
| 20.4
| 38.2
Дані: Держстат України