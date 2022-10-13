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Держава компенсувала роботодавцям ₴147 мільйонів за працевлаштування переселенців
16:04 13.10.2022 |
За працевлаштування 13,2 тисячі внутрішньо переміщених осіб держава виплатила роботодавцям 147 мільйонів гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що держава вже виплатила 147 мільйонів гривень компенсації підприємцям, які взяли на роботу внутрішньо переміщених осіб.
"Понад 8 тисяч підприємців отримали від уряду компенсацію за працевлаштування 13 200 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни", - наголосила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
За її словами, переселенці також мають можливість відкрити власну справу в новому регіоні завдяки низці грантових програм від уряду. За цими програмами можна отримати від 50 тисяч гривень до кількох мільйонів на започаткування та розвиток підприємництва.
Як повідомлялося, за умовами програми підтримки працевлаштування переміщених осіб, роботодавці можуть отримати по 6 500 грн за кожного такого працевлаштованого. Подати заявку на компенсацію витрат роботодавець може за 5 днів після працевлаштування ВПО. Право на компенсацію від держави мають роботодавці, які працевлаштували ВПО після 24 лютого, виплачували їм зарплату, не меншу за мінімальну (6 500 грн), сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцстрахування, подали податкову звітність за четвертий квартал 2021-го або за весь 2021 рік.
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