У жовтні ВР не ухвалить бюджет на 2023 рік - Шуляк

Голова партії "Слуга народу", народна депутатка з однойменної фракції Олена Шуляк вважає, що Верховна Рада у жовтні не ухвалить державний бюджет на наступний рік.

"Я думаю, що у жовтні - ні. Є певна процедура, перше читання пройшло, готуємось до другого читання", - сказала Шуляк на пресконференції у Медіацентрі "Україна" у Києві у четвер.

