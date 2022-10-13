Україна за дев'ять місяців імпортувала товарів на $39,2 мільярда

У січні-вересні 2022 року в Україну імпортували товарів на 39,2 млрд дол., експортували з України - на 33,1 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держмитслужби у Телеграмі.

"За 9 місяців 2022 року товарообіг склав $72,3 млрд. У січні-вересні поточного року в Україну імпортували товарів на $39,2 млрд. Експортували з України продукції на $33,1 млрд", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше імпортували до України з Китаю - $5,8 млрд, з Польщі - $3,8 млрд та з Німеччини - $3,3 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі - на $5,1 млрд, Румунії - на $2,6 млрд та Туреччини - $2,2 млрд.

У розрізі товарів, то найбільше імпортували до України: машини, устаткування та транспорт - $10,9 млрд, паливно-енергетичні товари - $9,7 млрд та продукцію хімічної промисловості - $7,1 млрд. До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - $16 млрд, метали та вироби з них - $5,1 млрд, а також машини, устаткування та транспорт - $3,3 млрд.

Як повідомляв Укрінформ, за 2021 рік порівняно з 2020 роком імпорт товарів збільшився на 34,0% - до 72,82 млрд дол., експорт зріс на 38,4% - до 68,09 млрд дол. За 2021 рік імпорт послуг в Україну збільшився на 32,9% - до 7,59 млрд дол., експорт зріс на 14,2% - до 13,16 млрд дол.