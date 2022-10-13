МВФ попередньо оцінює дефіцит держфінансів України у $3-4 млрд на місяць, обіцяє підтримку - глава Фонду

На Україну чекає важкий 2023 рік: дефіцит державних фінансів попередньо оцінюється у $3-4 млрд, необхідно забезпечити стійкість економіки, і МВФ надасть підтримку: найближчим часом буде скликаний міжнародний форум для вирішення цієї проблеми, повідомила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

"Нам потрібно вивчити, як забезпечити стійкість економіки. За нашими попередніми оцінками, щомісяця необхідно від трьох до чотирьох мільярдів доларів", - сказала вона на другому засіданні круглого столу міністрів щодо підтримки України в рамках щорічних зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні середу.

Відповідаючи на заклик президента України Володимира Зеленського організувати економічний форум, який збирається на регулярній основі та розглядає макроситуацію в країні, дефіцит її фінансування та вирішує проблему його скорочення, Георгієва повідомила, що така робота вже відбувається.

"Ми будемо скликати форум так швидко, як це можливо", - заявила глава МВФ.

Вона також зазначила, що Фонд має нову платформу для взаємодії, яка дає змогу проводити моніторинг спільно з радою директорів, що є шляхом до повноцінної програми для України, до якої закликав Зеленський.

"Ми рухаємося з вами у напрямку сильної України", - наголосила Георгієва.

Міністр фінансів США Джанет Єллен наголосила, що нова програма МВФ для України може бути на початку наступного року.

Георгієва уточнила, що команда Фонду спільно з українською командою одразу після щорічних зборів МВФ та СБ займеться визначенням макроекономічних рамок та бюджету України.

Вона висловила сподівання, що війна закінчиться швидше раніше, ніж пізніше. "Але судячи з того, що ми бачимо, ми маємо бути поряд із українським народом", - зазначила глава МВФ.

Вона нагадала, що міжнародні партнери України вже мобілізували $35 млрд, значну частину яких уже перераховано, і закликала до подальшої підтримки, особливо у вигляді грантів.

За словами Георгієвої, подальші потреби визначатимуться, по-перше, вартістю соціальних послуг, яка залежить від війни та від міграції, по-друге, вартістю відновлення життєво важливої інфраструктури, яка також залежить від війни та від розстановки пріоритетів.

"І, по-третє, які енергетичні потреби країни, скільки потрібно імпортувати, щоб забезпечити людей в Україні, і це залежить, звісно, від жахів війни", - додала директор-розпорядник.

Вона зазначила, що безглузда війна Росії проти України різко погіршила перспективи світової економіки та принесла найдраматичніші наслідки для жителів України.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд оцінює необхідність фінансування дефіциту держбюджету в 2023 році у $3,5 млрд на місяць.

Перше засідання такого круглого столу відбулося на весняних зборах МВФ та СБ 21 квітня. На ньому було заявлено про щомісячну потребу України у $5 млрд фінансування дефіциту держбюджету в умовах розв'язаної Росією війни.

Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць.