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АНАЛІТИКА

Середня температура в квартирах цієї зими становитиме 18 градусів, - Шмигаль

 

Середня температура в квартирах цієї зими становитиме 18 градусів, а мінімально допустиме значення - 16 градусів.

Про це йдеться в повідомленні уряду, передають Українськi Новини.

"Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури в квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє - 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму", - сказав на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз готовність до опалювального сезону по країні становить більш ніж 90%, підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.

"Тарифи не підвищуються ні на газ, ні на опалення, ані на електроенергію. Субсидії залишаються і будуть виплачуватися в повному обсязі всім родинам, які дійсно цього сьогодні потребують", - зазначив Шмигаль.
За матеріалами: Українські Новини
 

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