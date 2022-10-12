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Кабмін ускладнив реєстрацію податкових накладних для повернення ПДВ експортерам

18:01 12.10.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 12 жовтня, вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, запровадивши декілька нових обмежень для реєстрації такої накладної.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, внесеними змінами:

* виключено можливість безумовної реєстрації розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості хоча б одного з товарів/послуг їх постачальнику;

* передбачено вимогу щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування платника податку, яким подано для реєстрації податкову накладну/розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, у разі, якщо такий платник відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку;

* встановлено обов'язок комісій контролюючих органів приймати рішення про неврахування таблиці даних платника податку у разі відповідності платника податку критеріям ризиковості або надходження до контролюючого органу податкової інформації щодо невідповідності відомостей, зазначених в таблиці даних платника податку, видам економічної діяльності відповідно до КВЕД, кодам товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодам послуг згідно з ДКПП, що постачаються та/або отримуються платником податку, ввозяться на митну територію України.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, обсяги відшкодованого ПДВ у вересні зменшилися до 1,6 млрд грн порівняно із 9,5 млрд грн у серпні.

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) у липні скаржилася на те, що низка компаній не можуть зареєструвати податкові накладні або стикаються із ситуацією блокування такої накладної податковою службою. У червні Асоціація звернулась із офіційним листом до голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики та Міністра фінансів із закликом сприяти уникненню моментів, які б могли перешкоджати реєстрації ПДВ накладних та, відповідно, відшкодуванню ПДВ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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