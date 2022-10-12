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Україна отримала 100 додаткових квот на міжнародні вантажні перевезення на 2023 рік

12:59 12.10.2022 |

Економіка

 

Україна отримала 100 додаткових базових квот ЄКМТ (Європейської Конференції Міністрів Транспорту) на 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що загалом на наступний рік Україна матиме 475 таких квот, що на 27% більше, ніж було у 2022 році та протягом кількох останніх років.

Відповідне рішення остаточно було ухвалено напередодні Групою з автомобільного транспорту Міжнародного транспортного форуму у Парижі.

"Ці квоти дозволять надалі безперешкодно виконувати перевезення вантажів автомобілями територіями країн-учасниць системи багатосторонньої квоти дозволів ЄКМТ...Додаткові квоти дозволять покращити експортну спроможність України і дадуть можливість зберегти стабільні ланцюги постачання товарів між нашою країною і країнами-учасницями ЄКМТ", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що цьогоріч Україна уклала з ЄС угоду про "транспортний безвіз", завдяки чому без спеціальних дозволів українські перевізники мають право здійснювати тільки двосторонні та транзитні перевезення до 27 європейських країн.

Водночас дозволи ЄКМТ потрібні перевізникам, які здійснюють рейси до 52 країн-учасниць ЄКМТ. Вони дають можливість здійснювати не лише двосторонні та транзитні перевезення вантажів, але й їх транспортування з та в треті країни.

Прийом електронних анкет від автомобільних перевізників на участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ на 2023 рік триває з 1 до 31 жовтня. Цього року вперше конкурс пройде електронною системою "Шлях".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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