У січні-вересні виробництво сталі знизилося в 2,9 разу, або на 10 768 тис. тонн до 5 526 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в інформації, опублікованій на сайті об'єднання підприємств "Укрметалургпром", повідомляють Українські Новини.

За 9 місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року виробництво чавуну знизилося у 3 рази, або на 10 688 тис. тонн до 5 460 тис. тонн, виробництво прокату - у 3,1 разу, або на 9 754 тис. тонн до 4 731 тис. тонн.



