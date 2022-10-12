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АНАЛІТИКА

У вересні українці більше витрачали з карток на покупки: в топі одяг, електронна техніка та ліки

10:29 12.10.2022 |

Економіка

 

У вересні обсяги оплат покупок картками через безготівкову мережу Приватбанку збільшилися у порівнянні з серпнем на 4% (до 53,1 млрд гривень).

Про це йдеться у повідомленні банку, передають Українські Новини.

Середня вартість покупки у вересні збільшилася в порівнянні з серпнем з 245 гривень до 261 гривень.

У вересні українці помітно збільшили витрати на електроніку і побутову техніку - на 14,6%, одяг, взуття та промислові товари (+14,5%) та ліки (+13,4%).

Витрати на пальне за місяць зросли на 9,4%, а на продукти харчування - лише на 2,7%, втім витрати на продукти у вересні вартували майже 45% загальних витрат українців.

Окрім того, у вересні українській бізнес активно переходив на безготівку - кількість підключених Приватбанком нових POS-терміналів зросла майже на 6 тисяч.

Значними темпами (+1500 тис.) зростає кількість підключень підприємців до сервісу "Термінал", який дозволяє приймати безконтактні оплати за допомогою звичайного смартфону.
За матеріалами: Українські Новини
 

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