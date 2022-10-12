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США перерахують Україні 4,5 млрд доларів найближчими тижнями, - міністр фінансів
23:34 11.10.2022 |
Сполучені Штати перерахують раніше виділений пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 4,5 млрд доларів уже найближчими тижнями.
Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Два тижні тому Конгрес ухвалив рішення про пряму бюджетну підтримку України на суму 4,5 мільярда доларів, і я рада повідомити, що Сполучені Штати мають намір виплатити українському уряду ці кошти найближчими тижнями", - сказала Єллен на початку зустрічі з міністром фінансів України Сергієм Марченком.
Вона також зазначила, що вкрай важливо, щоб міжнародні партнери приєдналися до Сполучених Штатів у підтримці України, та закликала союзників якнайшвидше виконати свої існуючі зобов'язання перед Україною та підготувати нові пакети фінансової допомоги.
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