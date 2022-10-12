ЄС виділить третій транш макрофіндопомоги на EUR3 млрд у грудні

Третій транш макрофінансової допомоги Євросоюзу Україні у розмірі EUR3 млрд після вже отриманого на початку серпня першого траншу EUR1 млрд і очікуваного невдовзі EUR2 млрд буде виділено на початку грудня, передає Мінекономіки з посиланням на віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

"Необхідно оперативно завершити обговорення між державами-членами та гарантувати, що вся сума макрофінансової підтримки фактично надійде Україні. Сподіваюся, найближчим часом ми виділимо наступні EUR2 млрд. А на початку грудня - ще EUR3 млрд", - наводить відомство його слова з конференції послів ЄС, у якому взяла участь за допомогою відеозв'язку перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За словами Домбровскіса, атаки Росії на житлові квартали, цивільну інфраструктуру доводять необхідність комплексної підтримки України та максимального тиску на агресора.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни європейські партнери схвалили виділення Україні EUR19 млрд, і тепер ЄС працює над тим, щоб кошти якнайшвидше надійшли на рахунки України.

Свириденко зазначила, що власні доходи України на сьогодні покривають лише 50% видатків бюджету, і країна веде переговори з ЄС, США та Міжнародним валютним фондом щодо забезпечення комплексної підтримки українських державних фінансів у 2023 році.

Як повідомлялося, ЄС наприкінці травня - початку червня попередньо схвалив виділення Україні нової екстреної макрофіндопомоги на EUR9 млрд, із яких поки що виділив EUR1 млрд. Інші EUR8 млрд, як очікувалося, повинні були надійти одним траншем, проте остаточне рішення щодо них затяглося. Одна з названих причин - дискусія, як надавати ці кошти: як кредити чи грантову допомогу.

У першій половині вересня прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна очікує надходження другого траншу макрофіндопомоги Євросоюзу EUR5 млрд у вигляді кредиту до кінця вересня та EUR3 млрд останнього траншу у вигляді гранту у жовтні, проте ці очікування знову не виправдалися.

На початку жовтня Домбровскіс підписав меморандум про взаєморозуміння з Україною щодо частини макрофінансової допомоги на EUR5 млрд і повідомив, що другий транш із неї - EUR2 млрд - буде виплачено до середини жовтня.