«Укравтодор» оголосив тендери на ремонт доріг на 1 мільярд

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") після прийняття Верховною Радою закону, який дозволяє відновити фінансування ремонтів доріг за рахунок надходжень від акцизів на пальне, вже оголосив тендери на понад 1 мільярд гривень на ремонт мостів і доріг у віддалених від лінії фронту регіонах.

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.

Серед найбільших об'єктів щодо яких оголошено тендери - ремонт мосту через р. Случ на км 302+974 дороги М-07 Київ - Ковель - Ягодин за 390 млн грн на Рівненщині, а також та ремонт двокілометрової ділянки дороги М-07 Київ - Ковель - Ягодин (на м.Люблін) на ділянці км 503+360 - км 505+284 на Волині за 93 млн грн.

Водночас обсяги запланованих витрат на об'єкти, що безпосередньо постраждали внаслідок бойових дій, значно менші.

Зокрема, Служба автомобільних доріг у Чернігівській області оголосила перші тендери на послуги з ліквідації (розбирання) елементів мостів, зруйнованих під час вторгнення у лютому-квітні 2022 року.

До кінця цього року хочуть розібрати завали на таких мостах:

* 2,49 млн грн - міст у м. Новгород Сіверський через р. Десна на км 80+650 дороги P-65 КПП "Миколаївка" - Семенівка - Новгород-Сіверський - Глухів - КПП "Катеринівка", був підірваний 25 лютого;

* 2,98 млн грн - міст у с.Смолін через р. Жовідь біля с. Смолин на км 125+929 дороги Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів, був підірваний 7 березня;

* 4,28 млн грн - міст у с.Якубівка через р. Вереп біля с. Якубівка на км 138+715 дороги Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів, був підірваний 1 березня.

Всі ці тендери оголошені після того як Верховна Рада 21 вересня прийняла закон про повернення акцизів на паливо (їх скасовували на початку війни аби пом'якшити ціновий тиск на автомобілістів України) та спрямування цих податків на ремонт доріг і мостів.

В обгрунтуванні закону Міністерство інфраструктури вказувало, що гроші необхідні для ремонту мостів, зруйнованих під час війни.

У списку зруйнованих мостів наразі понад 40 споруд. За орієнтовною оцінкою Мінінфраструктури, на їх відновлення знадобиться 11 млрд грн. Однак тендерів на їх відновлення ще нема, є тільки перші оголошення про розбір завалів.