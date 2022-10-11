Фінансові новини
- |
- 11.10.22
- |
- 01:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС допоможе Україні підготуватися до майбутньої зими
22:41 10.10.2022 |
Євросоюз продовжить надавати Україні військову підтримку, а також допоможе країні підготуватися до майбутньої зими.
Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його прес-службу.
"Євросоюз, як і раніше, твердо відданий підтримці України у політичному, фінансовому, військовому та гуманітарному аспектах, а також у плані її відновлення та задоволення потреб у ході підготовки до зими", - заявив Мішель.
Глава Європейської ради також засудив атаки на Київ та інші міста України.
"Я нагадую про тверду прихильність Європейської ради відповідальності: винних буде притягнуто до відповідальності", - додав він.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об'єктів
|Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ
|«Укренерго» запровадило графік аварійних відключень, просить обмежити електроспоживання ввечері
|Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжують на рік
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС планує щомісячну допомогу Україні в розмірі 1,5 млрд євро у 2023 році - ЗМІ
|«"Зернову угоду» необхідно продовжити на рік - ООН
|«Укравтодор» оголосив тендери на ремонт доріг на 1 мільярд
|Пишний назвав свої пріоритети на посаді очільника Нацбанку
|Віялові відключення можуть знадобитися протягом декількох днів – «Укренерго»
|ЄС допоможе Україні підготуватися до майбутньої зими
Бізнес
|Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії – ЗМІ
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик