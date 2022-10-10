Україна потребує щомісяця €3 мільярди – єврокомісар

Нинішня допомога Євросоюзу Україні є далеко недостатньою, адже Україна потребує щомісяця щонайменше 3 млрд євро для підтримки функціонування держави.

Як передає Укрінформ із посиланням на АРА, про це заявив під час конференції у понеділок Єврокомісар з питань бюджету та адміністрації Йоганнес Ган.

«Україні потрібно від 3 до 3,5 мільярда євро щомісяця для підтримки функціонування держави», - сказав єврокомісар.

Він нагадав, що країни ЄС погодилися надати Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги для покриття поточних витрат держави. Один мільярд цієї суми вже надано, а подальші позики на загальну суму п'ять мільярдів євро мають поступово надаватися з середини жовтня. Ган вказав на те, що наразі необхідно розглянути, як допомога може виплачуватися Україні не лише епізодично, але й на автоматичній основі.

Також єврокомісар повідомив, що відбудова України у довгостроковій перспективі потребуватиме, за оцінками Світового банку, близько 349 млрд євро.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністри фінансів Європейського Союзу домовилися інтегрувати фінансову допомогу Україні в бюджет ЄС на 2023 рік, щоб зробити її більш структурованою та передбачуваною.