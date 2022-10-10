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АНАЛІТИКА

Інфляція прискорилася у вересні до 24,6%, – Держстат

16:50 10.10.2022 |

Економіка

 

Зростання споживчих цін в Україні у вересня 2022 року прискорилося до 1,9% після росту на 1,1% у серпні та на 0,7% - у липні.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат), з початку року ціни зросли на 21,8%.

В річному вимірі інфляція у вересні прискорилась до 24,6%, порівняно з 23,8% у серпні, 22,2% - у липні, 21,5% - у червні та 18% - у травні.

Базова інфляція у вересні 2022 року порівняно із попереднім календарним місяцем склала 2,4%, з початку року вона прискорилася до 17,8%.

За підрахунками Держстату, на споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше (на 22,7%) подорожчали яйця.

Крім того, на 12,1-3,1% зросли ціни на сало, фрукти, рис, цукор, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, м'ясо та м'ясопродукти. Водночас на 10,4% подешевшали овочі, на 4,3% - продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, у т.ч. на тютюнові вироби - на 1,3%, алкогольні напої - на 0,8%.

За даними Держстату, одяг і взуття подорожчали на 9,8%, зокрема, взуття - на 10,5%, одяг - на 9,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося в першу чергу за рахунок підвищення цін на прибирання сміття на 4,7%, оренду житла - на 2,6%, утримання та ремонт житла - на 2,2%.

Послуги освіти подорожчали на 7,1%, а саме: середньої - на 11,4%, вищої - на 7,2%, дошкільної - на 5,9%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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