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Шмигаль: Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у вісьмох регіонах та Києві.
"Російські терористи сьогодні масово обстрілюють українські міста. Під ударами цивільна й критична інфраструктура. Одними з перших цілей стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади. На жаль, загинули люди. Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах і Києві. Зараз частина областей знеструмлена. Потрібно бути готовим до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком", - написав він у телеграм-каналі.
Прем'єр зазначив, що головна мета Росії - посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла.
"Усі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, щоб якнайшвидше відновити всі об'єкти. Дякуємо нашим рятувальникам і медикам, які зараз в епіцентрах обстрілів рятують життя людей. Дякуємо нашим енергетикам, які під обстрілами відновлюють живлення міст", - написав він.
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