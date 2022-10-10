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В Україні створять Національний реєстр викидів — президент підписав закон
10:48 10.10.2022 |
Президент України підписав Закон по створення єдиної державної онлайн-системи даних про викиди та перенесення забруднюючих речовин.
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, передає Укрінформ.
«Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний Закон «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів». Реєстр стане єдиною державною онлайн-системою даних про викиди та перенесення забруднюючих речовин», - йдеться в повідомленні.
За інформацією Міндовкілля, незабаром буде створена онлайн-мапа, на якій відображатимуться всі підприємства-забруднювачі та інформація про них. Це дозволить в оперативному порядку відстежувати викиди та перенесення забруднювачів у часі та просторі, аналізувати пропозиції щодо зменшення викидів, а також приймати ефективні рішення з питань запобігання та зменшення промислового забруднення.
Водночас громадськість, отримавши доступ до екологічної інформації, зможе брати участь у формуванні державної екологічної політики у сфері реєстрації викидів.
Як повідомлялося, за даними моніторингу реалізації плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, Україна на 66% виконала взяті на себе зобов'язання в природоохоронній сфері. В межах національного Плану відновлення країни у нас напрацьовано 9 основних реформ сфери довкілля, зокрема, з управління відходами, екологічного контролю.
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