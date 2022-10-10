Мінекономіки оцінило спад ВВП України у вересні у 35% та за 9 міс. у 30%

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у вересні, як і у серпні, становило в межах 35% (±2%), таку оцінку дало Мінекономіки з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання на базі поведінкових показників економічних суб'єктів.

"Загалом за підсумками перших трьох кварталів 2022 року падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%", - йдеться у повідомленні міністерства на його сайті.

Серед позитивних економічних факторів воно вказало на покращення динаміки транспортних перевезень як внаслідок зростання експорту агропродукції морським транспортом, так і через нарощування перевезень вантажів залізницею.

Зокрема, завдяки реалізації "Зернової ініціативи" через порти Великої Одеси за серпень-вересень експортовано 5,5 млн тонн агропродукції, а у вересні, порівняно з серпнем, кількість продукції, що експортується, зросла більш ніж удвічі, а кількість суден, що вийшли з портів, - майже втричі.

В результаті минулого місяця обсяг українського експорту в грошовому еквіваленті зріс більш ніж на 23% порівняно з серпнем цього року, що є рекордним значенням від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також, за оперативними даними, у вересні "Укрзалізниця" перевезла 11,7 млн тонн вантажів, що на 8,4% більше обсягів перевезень серпня 2022 року та на 41% - березня відповідно.

"Відбувається подальше продовження ремонтів та будівництва інфраструктурних споруд та прикордонних доріг і митних переходів, пошкоджених внаслідок бойових дій, а також робіт з відновлення функціонування шляхів, створюються безпечні логістичні ланцюжки на деокупованих територіях", - зазначило Мінекономіки.

Згідно з його даними, у вересні капітальні видатки державного бюджету порівняно зі серпнем 2022 року збільшилися на 33,2%.

Крім того, минулого місяця спостерігалася стабілізація цін на пальне за рахунок налагодження логістичних ланцюгів постачання нафтопродуктів та оперативної диверсифікації постачальників, що загалом врівноважило внутрішній ринок та сприяло зниженню інфляційного тиску на економіку на тлі падіння зовнішніх цін, особливо на енергоносії.

Також спостерігається покращення очікувань бізнесу щодо перспектив своєї економічної діяльності, хоча вони все ще залишаються песимістичними (46,1 у вересні проти 44,1 у серпні), наголошується в документі.

Серед негативних чинників, що вплинули на економіку, Мінекономіки виділило погоду та дії окупантів. Через затяжну дощову погоду в окремих регіонах у вересні пригальмувався темп збирання зернових культур, що негативно позначилося на обсягах виробленої продукції. Станом на 29 вересня було зібрано зернових та зернобобових культур 26,1 млн тонн, тоді як на 25 серпня - - 25,3 млн тонн.

Крім того, нестабільна робота та періодичні відключення окупованої ЗАЕС від енергосистеми України змушували перерозподіляти навантаження між іншими учасниками системи, що чинило суттєвий тиск на всю українську енергосистему, додало відомство.

Як повідомлялося, Держстат оцінив падіння ВВП України у другому кварталі 2022 року у 37,2%, у першому - у 15,1%.

Уряд цього року очікує спаду ВВП на 33,2% та його зростання наступного на 4,6%, тоді як Нацбанк - відповідно спаду на 33,4% та зростання на 5,5%.

За даними Держстату, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році.