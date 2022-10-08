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АНАЛІТИКА

Великі платники податків сплатили до бюджету у вересні понад 10 мільярдів

23:44 07.10.2022 |

Економіка

 

Протягом вересня великі платники податків сплатили до державного бюджету 10,7 мільярда гривень податків та зборів.

Про це повідомляє пресслужба Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

"Доля платежів від великого бізнесу, що обслуговується Центральним управлінням, за результатами вересня 2022 року склала майже 19,5 відсотків від платежів до держбюджету по Україні", - зазначили у Податковій.

Зокрема, до держбюджету надійшло 7,2 млрд грн податку на додану вартість, 1 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів та 0,5 млрд гривень податку на прибуток.

"Слід відмітити зростання надходжень до держбюджету в порівнянні з вереснем 2021 року по податку на прибуток на 299,9 млн грн або в 2,7 рази більше, по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 45,7 млн грн або на 4,9 % більше", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами: Економічна правда
 

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