Фінансові новини
- |
- 08.10.22
- |
- 00:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Великі платники податків сплатили до бюджету у вересні понад 10 мільярдів
23:44 07.10.2022 |
Протягом вересня великі платники податків сплатили до державного бюджету 10,7 мільярда гривень податків та зборів.
Про це повідомляє пресслужба Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
"Доля платежів від великого бізнесу, що обслуговується Центральним управлінням, за результатами вересня 2022 року склала майже 19,5 відсотків від платежів до держбюджету по Україні", - зазначили у Податковій.
Зокрема, до держбюджету надійшло 7,2 млрд грн податку на додану вартість, 1 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів та 0,5 млрд гривень податку на прибуток.
"Слід відмітити зростання надходжень до держбюджету в порівнянні з вереснем 2021 року по податку на прибуток на 299,9 млн грн або в 2,7 рази більше, по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 45,7 млн грн або на 4,9 % більше", - йдеться у повідомленні.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада призначила нового голову НБУ Пишного
|Зеленський заявив, що НАТО мало б завдати превентивний удар. Його речник пояснив, про що йшлося
|МАГАТЕ не визнає Запорізьку АЕС російською
|Попереднє розслідування Швеції підтвердило вибухи на «Північних потоках»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Morgan Stanley різко підвищив прогнози цін на СПГ на 2023 і 2024 роки
|Великі платники податків сплатили до бюджету у вересні понад 10 мільярдів
|Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та установ зросли з початку року на 80 мільярдів, – Мінфін
|Попит і «суха» Європа штовхають ціни на автогаз угору
|МАГАТЕ провело ротацію місії на Запорізькій АЕС
|Президент Єврокомісії: EUR2 млрд із EUR5 млрд другої частини макрофіну буде виплачено Україні найближчими днями
Бізнес
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060