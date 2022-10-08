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Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та установ зросли з початку року на 80 мільярдів, – Мінфін
23:42 07.10.2022 |
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень-вересень 2022 року збільшились на 79,8 млрд грн і станом на 1 жовтня становлять 136,2 млрд грн.
Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України.
При цьому з початку року уряд забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 102,6 млрд грн, що становить 82,6% від передбачених розписом асигнувань, зокрема:
* базову дотацію перераховано в сумі 12.2 млрд грн, або 100% до розпису;
* освітню субвенцію перераховано в сумі 74,3 млрд грн, або 100% до розпису.
У тому числі у вересні 2022 року місцеві бюджети отримали 9,9 млрд грн трансфертів.
"Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування щомісячно залишається реверсна дотація в обсязі 899 млн гривень, яка не перераховується до державного бюджету в умовах воєнного часу", - зазначається у повідомленні.
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