Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президент Єврокомісії: EUR2 млрд із EUR5 млрд другої частини макрофіну буде виплачено Україні найближчими днями

 

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що першу частину у сумі EUR2 млрд другого траншу макрофінансової допомоги Європейської комісії Україні у розмірі EUR5 млрд буде виплачено вже найближчими днями.

Про це вона повідомила у п'ятницю у Празі на пресконференції, яка відбулася після закінчення неформального засідання Європейської ради.

"З початку війни ми надали EUR19 млрд, без урахування нашої військової допомоги. І це включає подальші EUR2 млрд макрофінансової допомоги, які буде виділено найближчими днями", - сказала фон дер Ляєн.

За словами президента Єврокомісії, питання подальшої підтримки України обговорювалося під час зустрічі лідерів. "Сьогодні ми обговорювали Україну, і як ми її підтримуватимемо так довго, скільки це знадобиться... Ми не лише дивимося на негайну допомогу у фінансовому аспекті, а й на середньострокову перспективу в плані реконструкції. Підтримувати Україну - це сенс спільної конференції, яку Комісія та президентство "Великої сімки" проведе наприкінці цього місяця у Берліні. Тому було дуже добре послухати лідерів щодо важливого питання реконструкції України. Що вже цілком зрозуміло, то це те, що ми повинні будемо знайти нові джерела фінансування, оскільки потрібні будуть величезні суми. І ми маємо встановити дуже структурний підхід, щоб гарантувати передбачуваність фінансування, прозорість щодо того, як це буде зроблено, звісно, стабільність фінансування Україні", - пояснила вона.

Президент Єврокомісії також нагадала про восьмий пакет санкцій для РФ, який було ухвалено напередодні неформальної зустрічі. "Було дуже обнадійливим те, що ми змогли досягти домовленостей щодо нового пакету санкцій, які кусаються, проти Росії. Ми просувалися швидко та сильно. Це демонструє Путіну, що ЄС має намір продовжувати робити так, що він платитиме за його агресивну війну. Паралельно ми продовжуємо стояти непорушно з Україною. Team Europe - це ЄС і держави-члени - найнадійніші разом із США партнери України", - наголосила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося раніше, 4 жовтня виконавчий заступник президента ЄК Валдіс Домбровскіс підписав меморандум про взаєморозуміння з Україною про чергову макрофінансову допомогу у розмірі EUR5 млрд. "Першу частину - EUR2 млрд - ми виплатимо до середини жовтня", - сказав він на пресконференції у вівторок у Люксембурзі за підсумками засідання Ради ЄС з економіки та фінансів.

20 вересня Рада ЄС офіційно схвалила рішення про виділення Україні другої частини макрофінансової допомоги в EUR5 млрд із загального пакету на суму EUR9 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,7970
  0,2798
 0,78

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9828  0,04 0,09 41,1897  0,08 0,19
EUR 38,7859  0,16 0,40 40,3034  0,18 0,44

Міжбанківський ринок на вчора, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес