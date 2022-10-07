Держборг України в серпні зріс на 1,3%

Сукупний державний борг України в серпні зріс на 1,3%: у доларовому виразі на $1,24 млрд - до $96,79 млрд, у гривневому - на 45,4 млрд грн, до 3,585 трлн грн, свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.

Згідно з ними, прямий держборг у серпні 2022 року збільшився на 1,6% - до $87,92 млрд, або до 3,215 трлн грн переважно за рахунок отримання кредитів від Євросоюзу та Канади.

Зокрема, зовнішній прямий борг зріс на 2,4%, або $1,23 млрд - до $53,44 млрд, тоді як внутрішній прямий борг у гривні - лише на 0,4%, або на 5,4 млрд грн - до 1,261 трлн грн.

Як повідомив Мінфін, гарантований державою борг у серпні в доларовому еквіваленті зменшився на 1,3%, або $0,14 млрд - до $10,1 млрд, а у гривні - на 5,0 млрд грн, до 369,5 млрд грн.

Основна частка гарантованого державою боргу припадає на зовнішній борг, який у серпні знизився майже на 2%, або $0,16 млрд - до $8,16 млрд.

Від початку 2022 року сукупний держборг України зріс у доларовому виразі трохи менше ніж на 0,1%, або на $0,07 млрд, тоді як у гривневому еквіваленті він підскочив на 34,4%, або на 912,7 млрд грн.

Сукупний зовнішній держборг України за вісім місяців цього року збільшився на 7,7%, або на $4,4 млрд - до $61,6 млрд грн, тоді як сукупний внутрішній - на 19,9%, або на 220,7 млрд грн - до 1,332 трлн грн.

За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань у доларах на кінець серпня становила 33,86%, у євро - 16,54%, у СПЗ - 13,95%, у канадських доларах - 1,14%, в єні - 0,98%, британських фунтах - 0,02%, тоді як у гривні - 33,51%.

Відомство також уточнило, що 66,67% держборгу має фіксовану відсоткову ставку, тоді як 13,95% прив'язано до ставки МВФ, 10,67% - до Libor.

Ставку ще за 4,05% держборгу прив'язано до індексу споживчих цін, а 4,11% - до облікової ставки НБУ. Йдеться про ОВДП із портфеля Нацбанку, найновішими з них стали папери з прив'язкою до облікової ставки, які НБУ викуповує у рамках емісійного фінансування бюджету.

Нарешті 0,41% держборгу має ставку з прив'язкою до українського індексу ставок за депозитами фізосіб, який використовується у програмах портфельних гарантій.