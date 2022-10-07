ПФУ направив на пенсійні виплати в жовтні 14,4 мільярда

Пенсійний фонд України станом на 6 жовтня направив на пенсійні виплати за поточний місяць 14,4 млрд грн. 100% профінансованих сум зараховано на рахунки пенсіонерів.

Про це Пенсійний фонд України повідомив в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Станом на 6 жовтня на пенсійні виплати спрямовано 14,4 млрд грн, в тому числі 4 млрд грн - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 10,4 млрд грн - через уповноважені банки», - йдеться в повідомленні.

У ПФУ зазначають, що уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 5 жовтня доставлено 32,6% профінансованих сум.

Як повідомлялося, з 1 жовтня українцям збільшують розмір пенсій. Зокрема, будуть здійснені перерахунки пенсійних виплат у зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. Крім того, з 1 жовтня отримувачам пенсії, яким виповнилося 70 років, буде встановлена щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 300 грн. Також із 1 жовтня 2022 року зростуть мінімальні розміри військових пенсій по інвалідності.