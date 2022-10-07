Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПФУ направив на пенсійні виплати в жовтні 14,4 мільярда

10:05 07.10.2022 |

Економіка

 

Пенсійний фонд України станом на 6 жовтня направив на пенсійні виплати за поточний місяць 14,4 млрд грн. 100% профінансованих сум зараховано на рахунки пенсіонерів.

Про це Пенсійний фонд України повідомив в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Станом на 6 жовтня на пенсійні виплати спрямовано 14,4 млрд грн, в тому числі 4 млрд грн - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 10,4 млрд грн - через уповноважені банки», - йдеться в повідомленні.

У ПФУ зазначають, що уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 5 жовтня доставлено 32,6% профінансованих сум.

Як повідомлялося, з 1 жовтня українцям збільшують розмір пенсій. Зокрема, будуть здійснені перерахунки пенсійних виплат у зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. Крім того, з 1 жовтня отримувачам пенсії, яким виповнилося 70 років, буде встановлена щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 300 грн. Також із 1 жовтня 2022 року зростуть мінімальні розміри військових пенсій по інвалідності.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0768
  0,1389
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9828  0,04 0,09 41,1897  0,08 0,19
EUR 38,7859  0,16 0,40 40,3034  0,18 0,44

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес