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АНАЛІТИКА

Глава Мінфіну заявив про «обережні приводи для оптимізму» щодо відшкодування ПДВ

23:04 06.10.2022 |

Економіка

 

Міністр фінансів України Сергій Марченко визнає проблему з ритмічністю відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) та пов'язує її з дефіцитом коштів на Єдиному казначейському рахунку.

"Залишається питання ритмічності відшкодування ПДВ. Обережні приводи для оптимізму є", - сказав він на конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни" в четвер.

Марченко зазначив, що ключовим залишається завдання за рахунок внутрішніх доходів забезпечити ритмічність фінансування армії.

"Питання періодично закриваємо", - описав глава Мінфіну поточну ситуацію з відшкодуванням ПДВ. Зокрема, він повідомив, що на початку жовтня частину суми було відшкодовано.

За словами міністра, в роботі перебувають близько 5 млрд грн відшкодування ПДВ, і за наявності коштів їх буде відшкодовано найближчим часом.

Відповідаючи на запитання щодо можливості компенсації зруйнованого житла та фінансування його відновлення, глава Мінфіну констатував, що єдиний можливий інструмент - вилучені активи Російської Федерації, зокрема в інших країнах, репарації та допомога інших країн.

За даними Мінфіну, у вересні обсяг відшкодування ПДВ знизився до 1,6 млрд грн з 9,5 млрд грн у серпні.

Як повідомлялося, відшкодування ПДВ було майже повністю припинено після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого цього року. Якщо в січні воно становило 18,52 млрд грн і в лютому - 12,07 млрд грн, то в березні - 0,82 млрд грн, а у квітні та травні повністю було відсутнє і відновилося лише в червні, коли було виплачено 9,5 млрд грн грн, однак у липні знову не було.

Усього за дев'ять місяців цього року відшкодування ПДВ становило близько 52 млрд грн при сплаті ПДВ із вироблених в Україні товарів 222,1 млрд грн, тоді як, згідно з інформацією на сайті Національного банку України, в січні-вересні минулого року ПДВ було відшкодовано на суму 111 млрд грн за обсягу сплати 224,8 млрд грн.

Як зазначив на конференції засновник і CEO компанії Ajax Systems Олександр Конотопський, відсутність відшкодування ПДВ фактично рівносильна 20% податку на оборот, що змушує бізнес іти в тінь і користуватися контрабандою при імпорті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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