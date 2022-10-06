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Оптимістичний сценарій: Мінфін сподівається отримати до кінця року ще $16 мільярдів допомоги

15:55 06.10.2022 |

Економіка

 

Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ отримала $19 млрд міжнародної допомоги і розраховує ще на $16 млрд до кінця року.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час онлайн-конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни".

За його словами, Україна наразі не може самостійно забезпечити всі свої бюджетні потреби, тож, ключовий фокус роботи Мінфіну зміщено на роботу із партнерами і донорами для залучення коштів для фінансування бюджету.

"Дефіцит і необхідність його фінансування є зараз ключовою умовою виживання країни. В іншому випадку нам доведеться, напевне, проводити складні і непопулярні заходи з подальшого скорочення видатків, або жити за рахунок емісії", - сказав міністр фінансів.

"Ми вже залучили з початку війни понад $19 млрд, ще очікуємо до кінця року можливо залучити $16 млрд, це при оптимістичному сценарії. Якщо ми їх залучимо, це дозволить нам повністю перекрити усі наші потреби в частині фінансування і закрити цей рік", - додав Марченко.

У наступному році відомство теж продовжуватиме роботу із партнерами, "є сподівання, що будуть і далі підтримувати", каже урядовець і додає, що "ситуація в світі та у наших країнах-партнерах суттєво змінилася. Якщо на початку війни економіки країн передували у нормальному стані, інфляція була контрольованою, а передрецесійних ознак не було, то зараз у тому числі через війну Росії, виникли загрозливі чинники у багатьох країн".

Серед найбільш надійних партнерів, Марченко виділив уряд США, який грантами допомагає бюджету України щомісяця на $1,5 млрд.

Як повідомлялося, Україна у вересні отримала близько $2 млрд зовнішнього фінансування для покриття дефіциту держбюджету порівняно з $4,69 млрд у серпні, $2,75 млрд у липні та $3,37 млрд у червні. Загалом станом на 28 вересня з початку повномасштабної війни зовнішнє фінансування бюджету України склало $19,42 млрд, зокрема грантове - $10,02 млрд, тоді як заявлене - $34,93 млрд.

Мінфін України наступного року для покриття дефіциту держбюджету планує залучити $37,9 млрд від міжнародних партнерів, у тому числі $18 млрд - від США, $15 млрд - від МВФ, ще $4,9 млрд має надійти від ЄС та з інших джерел.

У 2021 році щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько $5 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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